Pozzallo. Convegno su Cabrera. Sulsenti vuole sapere

Quali impegni di compartecipazione ha assunto l’amministrazione comunale di Pozzallo in occasione della ricorrenza dei 600 anni dalla morte di Bernardo Cabrera avvenuta nel 1423. Lo chiede in consigliere Peppe Sulsenti dato che la Societ à Ragusana di Storia Patria sta organizzando un importante convegno per “ aggiornare la ricerca storica e i caratteri originali dell ’ area iblea ” ;

– Che al suddetto convegno, articolato in due giorni ed arricchito da iniziative collaterali, prenderanno parte studiosi locali ed europei impegnati “ a delineare la proiezione internazionale e mediterranea della Contea ” ;

– Che nell ’ iniziativa sono coinvolti, oltre alla Societ à Ragusana di Storia Patria, i Comuni di Modica e Ragusa.

“L’evento – dice Sulsenti – sar à una grande occasione per approfondire e conoscere meglio la storia del territorio, con un respiro pi ù ampio di quello prettamente locale. Nel Comune di Pozzallo si trova il monumento pi ù importante legato alla storia dei Cabrera in Sicilia, simbolo della citt à e collante identitario dei pozzallesi. La storia della Torre Cabrera va approfondita perch é ha rappresentato il punto nodale dei flussi commerciali dell ’ intera Contea”.