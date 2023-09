Tentata rapina ai danni di un commerciante a Modica. Un arresto

Arrestato dalla polizia a Modica, per tentata rapina ai danni del titolare di un esercizio commerciale del centro storico, uno straniero di 22 anni, pregiudicato, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, noto alle Forze dell’Ordine.

Una “Volante” la sera dell’11 settembre scorso è intervenuta presso un’attività commerciale a seguito della segnalazione del titolare che ha riferito di un giovane che era entrato nel suo locale chiedendogli del denaro.

Al suo netto rifiuto, lo straniero si era allontanato borbottando parole incomprensibili. L’esercente, nel timore che il tizio potesse ritornare ed agire con metodi violenti ha chiamato la Polizia.

Gli agenti intervenuti si mettevano alla ricerca dell’uomo segnalato, che rintracciavano mentre rincasava, diffidandolo a non disturbare più il titolare dell’esercizio commerciale, dove era stato poco prima.

Nel corso della stessa notte, alla sala operativa perveniva una nuova richiesta di soccorso dello stesso commerciante poiché lo straniero era ritornato e, stavolta, con atteggiamento minaccioso e con l’intenzione di aggredirlo tentava di sottrargli denaro contante.

Anche in questo caso l’intervento degli agenti era tempestivo ed evitava conseguenze peggiori per l’incolumità della vittima; lo straniero veniva bloccato e condotto in Commissariato dove, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria il 22enne è stato posto agli arresti domiciliari.

