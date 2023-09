Riparte di slancio il Gruppo Italia Viva Vittoria

Dopo la tre giorni di formazione politica insieme con Matteo Renzi e con molti degli esponenti politici del partito, il gruppo vittoriese di Italia Viva ricomincia la propria attività sul territorio. Il gruppo, che si è riunito ieri dopo la pausa estiva, ha recepito le direttive poste dal congresso regionale a cui ha partecipato la consigliera comunale Sara Siggia e si è messo subito all’opera sul fronte tesseramento che è già partito e sta riscuotendo un discreto successo. Il tesseramento è aperto a chiunque voglia far parte del gruppo civico di Italia Viva e abbia voglia di mettersi in gioco sui temi caldi della politica, locale e non.

Punti salienti del programma di questo nuovo anno riguarderanno la tutela del territorio, la formazione dei giovani, il dialogo con le parti sociali maggiormente rappresentative, la costruzione di un “centro” cittadino moderato e democratico che sappia distinguersi dalla destra e dalla sinistra, dai sovranisti e dai populisti.

Il gruppo ha poi ristabilito le cariche all’interno del coordinamento, riconfermando Valentina Tagliarini quale segretaria del partito e inserendo Marco Dezio e Roberto Di Bona nel direttivo politico, figure di rilievo che coadiuveranno la Tagliarini nel suo lavoro. La consigliera di Italia Viva, Sara Siggia, si dice soddisfatta e speranzosa per questo nuovo anno politico perché sa di poter contare su un gruppo coeso e che ha voglia di crescere per rappresentare un’alternativa valida all’attuale panorama politico cittadino che è sempre più appiattito su posizioni retoriche e di conflitto. Inoltre, il dialogo costante con i vertici del partito e la rete di rapporti costruiti in questi mesi con i circoli dei territori più vicini, oltreché rappresentare un valore aggiunto, serviranno per assicurare un faro sempre acceso su Vittoria e Scoglitti. Italia Viva vuole dare il proprio contributo e vuole farlo distinguendosi per tematiche, toni, contenuti e impegno.

