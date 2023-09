Permessi per l’assistenza a familiari disabili, Ebt Ragusa illustra le novità

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che l’Inps ha informato che è stato integrato lo sportello telematico per l’acquisizione delle istanze per la fruizione rispettivamente:

del congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità (messaggio n. 3139/2023); dei permessi per assistenza disabili in condizione di gravità di cui all’articolo 33 della legge 104/1992 (messaggio n. 3141/2023). La nuova funzionalità “Variazione dati domanda” consente al lavoratore di variare i dati di una domanda già inoltrata all’istituto in modalità telematica (ad esempio: l’indirizzo del domicilio, i dati lavorativi, le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda).

“Attraverso la nuova funzionalità – chiariscono dal consiglio direttivo Ebt Ragusa – è possibile effettuare la rinuncia alla domanda che si intende variare, presentando contestualmente la nuova domanda con le variazioni che si ritengono necessarie. La richiesta di “Variazione dati domanda” può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della richiesta. Conseguentemente, il periodo richiesto nella domanda che si intende variare deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione dati. Occorre, altresì, precisare che se, all’atto della comunicazione, il periodo richiesto nella domanda che si intende variare è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile effettuare la comunicazione di variazione”. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere presso la sede Ebt di via Roma 212 a Ragusa, telefono 0932.622522.

