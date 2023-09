Completato efficientamento energetico scuola Che Guevara a Vittoria

“Un altro tassello del mosaico va al suo posto, un altro obiettivo raggiunto da parte della nostra amministrazione comunale, dell’amministrazione Aiello, dell’assessorato ai Lavori pubblici che ringrazia in maniera sincera la direzione della Cuc e i tecnici che hanno operato per la realizzazione di questo progetto portato a compimento nei tempi previsti, addirittura prima che le lezioni prendessero il via”. Così l’assessore comunale ai Lavori pubblici a Vittoria, Giuseppe Nicastro, a proposito del progetto di efficientamento energetico della scuola dell’infanzia Che Guevara con un finanziamento di 328.402 euro proveniente dal Po Fesr Sicilia 2014/2020 asse prioritario 4 inerente all’energia sostenibile e alla qualità della vita, azione 4.1.1. “I lavori – spiega Nicastro – sono stati sostanzialmente finalizzati a fornire una riqualificazione complessiva di tutto il plesso scolastico. E ciò ai fini energetici, cioè per ottenere un benessere, un confort ambientale non solo per i bambini dell’infanzia ma anche per il personale scolastico. Completate, intanto, le opere edili: quindi la sostituzione delle chiusure esistenti; nuovi infissi a taglio termico e la coibentazione termica di tutte le superfici verticali oltre alla copertura della terrazza. Abbiamo poi installato nuovi impianti meccanici, quindi sostituito l’impianto di riscaldamento e quello di raffrescamento, proceduto con l’adeguamento di tutto il quadro elettrico generale e di tutte le linee oltre all’impianto dell’illuminazione riqualificando quella interna con lampade a led a basso consumo: sono visivi, cioè si accendono nel momento in cui una persona passa accanto. Abbiamo pure realizzato un impianto fotovoltaico con una potenza pari a 15 kW, posizionandolo nella copertura piana della scuola. Realizzato, altresì, l’impianto di climatizzazione con riscaldamento e condizionamento all’interno dell’edificio. Inoltre, è stato pure rinnovato l’impianto di produzione di acqua calda sanitaria, sostituendo quattro scaldacqua elettrici con una nuova tipologia di impianti”. “In più – aggiunge l’assessore Nicastro – abbiamo anche effettuato delle opere complementari, cioè degli impianti di videosorveglianza, di videocitofonia oltre a tutta l’illuminazione del perimetro e all’installazione di un allarme ottico esterno. Sono state, poi, ripitturate tutte le porte perché, nel passato, erano state fatte oggetto di vandalismo. Ma non solo. La facciata esterna è stata rifatta tutta ex novo. La grande puntualità che si è registrata nella consegna dei lavori è una risposta che l’amministrazione Aiello e l’assessorato ai Lavori pubblici da me coordinato ha voluto dare a tutta la collettività. Abbiamo ottenuto e continueremo ancora a ottenere finanziamenti per cambiare, in positivo, il volto di questa città. Abbiamo dato prova di essere un’amministrazione comunale che si è concentrata intanto sulla sicurezza delle scuole e quindi sulla tutela dei bambini e soprattutto sul risparmio energetico alla luce di questi interessanti progetti di efficientamento energetico che stiamo portando avanti e che porteremo ancora avanti anche nei prossimi anni con l’obiettivo principale, come abbiamo dimostrato di sapere fare in questa occasione, di concludere le opere nei tempi dovuti”.

