Buone indicazioni per l’Avimecc Volley Modica nell’allenamento congiunto con Farmitalia Catania

Secondo test, ieri pomeriggio per l’Avimecc Volley Modica che al “PalaCatania” ha testato i progressi fatti durante la preparazione nell’allenamento congiunto con la Farmitalia che il prossimo campionato sarà ai nastri di partenza nel campionato di Superlega.

I tecnici delle squadre che fino alla passata stagione di sono confrontate nel campionato di serie A3, hanno tratto buoni spunti dal confronto, che è servito per oleare gli schemi da attuare nella prossima stagione ormai alle porte.

Un confronto in quattro set che ha visto prevalere la formazione etnea, ma è chiaro che il risultato di ieri sera era l’ultima cosa che contava per i due allenatori.

“Sapevamo di affrontare una squadra di assoluto livello che disputerà la Superlega – dichiara nel post match coach Enzo Distefano – avevo chiesto ai ragazzi da subito l’approccio e il rispetto delle nostre qualità e mettere in campo tutto quello che abbiamo fatto durante queste settimane di preparazione e devo dire che lo hanno fatto alla perfezione. Catania ha dei nomi importanti e si è visto che è in continua crescita, ma noi da questo allenamento congiunto abbiamo preso tutto quello che ci serviva, vale a dire spunti importanti per me per lavorare in palestra, spunti per i ragazzi che portano via dal “PalaCatania” una grande autostima. Il nostro cammino sarà lungo – continua – intanto completiamo la prep arazione e poi penseremo al campionato che quest’anno si annuncia parecchio complicato con squadre blasonate come Macerata, Fano e San Giustino che sono state inserite nel nostro girone e saranno molto agguerrite, senza dimenticare Palmi, Sorrento e Bari che erano già nel girone Blu e che sono state costruite per un campionato di vertice. Noi puntiamo a fare il miglior campionato possibile e soprattutto migliorare quello della scorsa stagione. Abbiamo mantenuto lo zoccolo duro dello scorso anno e facendo degli innesti importanti. Io sono uno che punta soprattutto sul gruppo che diventa subito squadra. I ragazzi in palestra lavorano duro e mi seguono e quindi credo di essere sulla strada giusta. Invito i nostri tifosi – conclude coach Distefano – a seguirci nelle gare casalinghe e a farci sentire il loro calore perchè credo che con il loro aiuto possiamo toglierci delle belle soddisfazioni”.

