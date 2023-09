Modica, auto finisce contro l’ingresso di una Farmacia

Guardando la foto qualcuno dirà che i modicani vogliono entrare con le auto fin dentro i negozi. Stamattina un pensionato, per motivi da stabilire, probabilmente per distrazione, per poco non ha causato una tragedia. L’uomo, infatti, ha perso il controllo della sua autovettura Nissan, salendo sopra al marciapiede e poi concludendo la corsa contro il muro nei pressi dell’ingresso della Farmacia Floridia di Corso Umberto. L’autista ne è uscito incolume e la fortuna ha voluto che in quel frangente non transitassero pedoni sul marciapiede.

