Giornata nazionale del veicolo d’epoca domenica anche a Ragusa

Il Veteran car club ibleo aderisce, anche quest’anno, al richiamo dell’Asi con riferimento all’organizzazione di una tappa a Ragusa della Giornata nazionale del veicolo d’epoca. Una manifestazione che si presuppone di esaltare la passione per le quattro ruote d’antan, valorizzandone le peculiarità sotto ogni punto di vista. Ecco perché il Vcci sta promuovendo, per domenica 24 settembre, in piazza Libertà, una mostra statica di auto e moto storiche che non mancherà di attirare l’attenzione degli appassionati dalle 9 del mattino sino alle 13,30. “Già lo scorso anno – dice il presidente del Veteran, Antonino Provenzale, a nome del consiglio direttivo – questo appuntamento è risultato particolarmente apprezzato. E siamo certi che sarà così anche per l’edizione 2023. Siamo reduci, tra l’altro, da una riuscita edizione dell’Autogiro che ci fornisce lo spunto per potere ancora meglio attrezzarci in questo ambito”. E non si è ancora spenta l’eco della kermesse che ha celebrato, nei giorni scorsi, la 26esima edizione. Tra gli aspetti più interessanti quello del collegamento tra le nuove e le vecchie generazioni. E’ il caso della consegna del premio alla passione del motorismo storico che è stata fatta dal responsabile del settore giovanile del club, Gianmarco Arestia, al vittoriese Paolo Savasta di 90 anni che ha regolarmente partecipato all’edizione 2023 dell’Autogiro. Dal canto suo, invece, Gianmarco Arestia è stato il vincitore assoluto della categoria Trofeo Giovani. “Abbiamo dimostrato, qualora ce ne fosse di bisogno – continua Provenzale – che la passione per le auto e moto storiche non ha età. E siamo contenti di questo confronto tra generazioni che dà forza al futuro del nostro club”.

Salva