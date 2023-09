Trasporto Ast Pozzallo. Positiva missione a Palermo

Sia stamattina, sia nella giornata di ieri, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Stella Morana, ha partecipato a due riunioni operative con il Dirigente Regionale dell’AST, On. Parlavecchio e l’ing. Iacono, Responsabile del Servizio in Provincia, presso gli Uffici Regionali a Palermo.

Entrambe le riunioni, impegnative e proficue, hanno portato il Direttore Generale ad assumere precisi e immediati impegni da parte dell’Azienda nei confronti degli studenti pozzallesi, che sintetizziamo qui di seguito:

– da domani la tratta Ispica-Pozzallo sarà implementata di due automezzi, oltre a quelli attualmente presenti;

– da domani la tratta Pozzallo-Modica sarà implementata di un automezzo, oltre a quelli attualmente utilizzati;

– dalla prossima settimana verrà aggiunto un secondo automezzo, sulla tratta Modica Pozzallo, oltre a quelli già operativi.

Il Direttore Parlavecchio, ha inoltre assicurato che dopo l’approvazione del bilancio dell’Azienda, il parco macchine dedicato alla tratta Pozzallo, Ispica, Modica e Ragusa,sarà rinnovato completamente.

È un ottimo risultato quello portato a casa dall’Assessore, ma non abbassiamo la guardia e continueremo a vigilare che i precisi impegni assunti dal Direttore, On. Parlavecchio, siano rispettati e operativi dalla sede provinciale di Ragusa.

