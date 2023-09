Andimoda Ragusa, iniziata preparazione atletica delle giovanili

L’Andimoda Pallamano Ragusa, che militerà nel campionato di Serie B, sta continuando a sudare anche in vista dell’avvio del campionato che dovrebbe iniziare, e il condizionale in attesa di conferme ufficiali da parte della federazione è d’obbligo, sabato 14 ottobre. L’allenatore, Salvatore Russo, sta ulteriormente rinserrando i ranghi di un organico sostanzialmente molto giovane, formato da atleti ragusani e anche da alcuni ragazzi ennesi, sempre della stessa età, rispetto ai quali si intende puntare alla valorizzazione complessiva per fare in modo che si possa fare crescere chi possiede le caratteristiche adeguate per maturare sempre di più. E, in questo senso, è da leggere con favore l’avvio della preparazione tecnica del settore giovanile sotto la cura dell’allenatore Adamo Giummarra. Nello specifico, le fasi di preparazione riguardano le squadre Under 13 ed Under 15 che affronteranno i rispettivi campionati di pertinenza. A proposito della Serie B, sono già in programma alcune amichevoli nel corso di queste giornate che serviranno al tecnico Russo per comprendere a che punto ci si trova nella fase di avanzamento del percorso al fine di arrivare il più in forma possibile alla prima di campionato. “Stiamo allestendo – sottolinea Russo – una squadra non solo molto giovane ma anche con elementi che non hanno mai giocato assieme. Per cui, è necessario un adeguato rodaggio affinché tutto possa funzionare per il meglio”.

