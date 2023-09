“Sono un paziente”…..Riceviamo

Sono un paziente.

e credo che già sarebbe ora di finirla di essere ancora pazienti, visto come ci stanno trattando nell’ambito sanitario, con le lunghe attese che si hanno per prenotare una visita specialistica,

inoltre la prenotazione viene effettuata al di fuori della città di residenza.

Il sottoscritto, dovendo rinnovare il piano terapeutico per la mia malattia, essendo cardiopatico e prendendo alcuni medicinali, la maggior parte a pagamento, iniziando da oggi se ne stanno

aggiungendo altri perché la ricetta del servizio sanitario nazionale SSN per codesti medicinali, non vengono compilati più, essendo a pagamento: e sono il copri stomaco Pantaprazolo 40 mg, Pantorc 40 mg e altre marche. Vi comunico che il prezzo di una convezione di 28 compresse è di euro 10,90 così il sottoscritto ha avuto da poco tempo un aumento di pensione di Euro 21,80 al

mese, essendo che a mia moglie gli hanno prescritto il pantapazolo e a me il pantorc. Ma se ci sono altri cittadini che non possono disporre di questi denari devono trascurare la loro

salute e quelli dei familiari?

Visto il governo deve risparmiare con le elemosine che il cedo medio già prendeva, essendo che dicono che la coperta e corta, e non si possono fare aumenti extra, ma per loro che si sono

aumentati i mega stipendi che già pendevano, aggiungendo una cifra pari ad uno stipendio che un operaio prende in questo periodo, e non arrivando a fine mese. Ma per loro la coperta è

stata allungata?

Con osservanza

Giovanni Amore

