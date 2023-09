Confimprese. Sospensione immediata della Ztl a Ragusa Ibla

“Sospensione immediata della Ztl a Ragusa ibla in attesa che il Comune possa,finalmente, risolvere questa assurda e vergognosa vicenda”. Non usa mezzi ternini il presidente provinciale di Confimprese iblea, Pippo Occhipinti, all’indomani dell’ennesima multa notificata dalla polizia locale ad un turista reo di aver transitato dalla Ztl nonostante la regolare comunicazione pervenuta agli uffici preposti.

“Semplicemente pazzesco con un danno.d’immagine per la città senza precedenti- tuona Il.presidente Occhipinti-dopo ben due anni di sperimentazione questi sono i risultati. Un sistema obsoleto che non riesce a comunicare, in tempo reale. con chi si occupa di regolamentare gli accessi ai residenti e agli autorizzati. Due anni di sperimentazione per non aver risolto nulla. Chiediamo al sindaco Cassi e all’assessore Gurrieri di sospendere, con effetto immediato, la zona a traffico limitato ed indennzzare chi ha pagato le multe non dovute”. La Ztl continua a sollevare un vespaio di polemiche tra gli operatori commerciali e i residenti.

“Ad un turista che ha soggiornato da me a Ragusa Ibla -racconta Michele Bitetti, titolare di una nota struttura ricettiva -è stata notificata una multa per violazione della ZTL nonostante la regolare comunicazione che ho inoltrato alla polizia municipale (e di cui ho apposita ricevuta di ritorno). La cosa grave è che la sanzione (con relative spese di notifica), chiaramente illegittima, sia stata già addebitata dalla compagnia di noleggio auto all’ignaro turista che ci ha contattati profondamente indignato. Fermo restando che chiederò all’autorità competente di provvedere ad annullare il provvedimento in autotutela -continua Bitetti – il timore è che nelle prossime settimane possano giungere a destinazione centinaia di ulteriori contravvenzioni illegittime. Il danno all’immagine che ne deriva, sia per le attività commerciali coinvolte che soprattutto per la nostra Città, sarebbe enorme. Si parla tanto di destagionalizzazione ma non siamo in grado di gestire neanche le cose banali”

Polemiche a parte si rischia di arrecare ulteriori danni alla città patrimonio dell’UNESCO.

‘Siamo molto preoccupati per questa vicenda-aggiunge Carmelo Cabibbo, delegato di Confimprese per il.quartiere Barocco-molti clienti, per ovvie ragioni, non scenderanno più a ibla. Il sistema non ha funzionato. I varchi elettronici non hanno sortito gli effetti sperati e il Comune ne deve prendere atto”.

