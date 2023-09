Pozzallo. Inizia in ritardo il servizio Asacom

Inizierà in ritardo, anche quest’anno, il servizio Asacom (gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione dei bambini disabili o con difficoltà nell’apprendimento) per la città di Pozzallo. L’importante figura di sostegno per soggetti svantaggiati non troverà spazio all’interno delle aule scolastiche, nonostante tantissime mamme abbiano più volte cercato un’interlocuzione con gli esponenti politici locali, salvo poi tornare a casa con promesse che puntualmente non vengono mantenute.

“Ci è stato detto – dice Olga Agnello Modica, una delle tante mamme che da anni lotta affinché vengano riconosciuti tutti i diritti per i bambini con disabilità – che il servizio partirà a Pozzallo in ottobre, ma la domanda che mi pongo ogni estate è perché aspettare la quarta o quinta settimana dall’inizio della scuola per ottenere un nostro diritto? Non si potrebbe pensarci in tempo, magari a fine anno scolastico, prevedendo comunque che a settembre riapriranno le scuole? È così difficile anticipare sia i tempi che qualche somma di denaro in attesa dei fondi regionali?”.

La Agnello punta il dito sul fatto che questi servizi non sono un optional tanto da dare, ma sono obbligatori da tantissimi anni. “Ma se è un servizio essenziale e programmabile – dice ancora la Agnello – perché si interviene come se fossimo in emergenza? Avevo chiesto in tempi congrui che il servizio venisse espletato ma vedo che, anche per quest’anno, siamo in ritardo su tutto. Mi auguro davvero che la promessa per il mese di ottobre non sia un contentino per quietare gli animi dei genitori. In caso contrario, torneremo ad interloquire col sindaco Ammatuna e ci faremo sentire”.

Un fatto gravissimo raccontato ancora dalla Agnello. “Ci sono mamme che non mandano figli a scuola fino a quando non ci sarà l’assistente presente in aula – ha detto – E’ un fatto gravissimo di cui non si può tacere. Partire con diversi assenti in aula e farli entrare a programma iniziato è qualcosa che non si può sentire, Ma accade pure questo a Pozzallo”.

Salva