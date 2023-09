Ragusa. Il 20 settembre due importanti scadenze per la città

Due scadenze importanti per il 20 settembre. Le mette in rilievo la vicepresidente del Consiglio comunale di Ragusa, espressione della lista civica Partecipiamo Ragusa Futura, Rossana Caruso, che auspica una partecipazione quanto più consistente possibile negli ambiti di pertinenza, almeno per chi è interessato. “La prima – spiega – riguarda la possibilità di partecipare alla sistemazione e alla manutenzione del territorio comunale. Basta consultare un link specifico del sito istituzionale del Comune (https://www.comune.ragusa.it/it/news/1591058) per visionare i contenuti dell’avviso e candidarsi a entrare a fare parte di un elenco di imprese agricole che svolgono servizi in convenzione con l’ente di palazzo dell’Aquila. Gli interessati sono soprattutto imprenditori agricoli. Si cerca, così, di migliorare un vulnus che riguarda, nello specifico, le frazioni decentrate e i quartieri periferici”. “L’altra scadenza, sempre riferita al 20 – ancora la vicepresidente Caruso, anche nella qualità di componente della VI commissione – è una data importante perché presenteremo alla Regione, insieme con i Comuni di Scicli, Acate, Santa Croce Camerina e Vittoria, in qualità di Comune capofila, un progetto che punti a garantire lo sviluppo del settore ittico. Il Gal Pesca del Sud Est, come evidenziato dall’assessore allo Sviluppo economico Giorgio Massari, sarà un’occasione importante di crescita, e lo abbiamo detto anche durante il dibattito consiliare, per l’intera comunità locale grazie alle ricadute che ci saranno sul fronte del turismo, della sostenibilità ambientale e del settore produttivo più in generale. Ci auguriamo che il progetto possa essere accolto e approvato dalla Regione, così da poter usufruire di un finanziamento di ben tre milioni di euro”.

