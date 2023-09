Modica, Gina e Giosi, sposi da 60 anni

Era il 1961 quando a Roma i due giovanissimi Gina e Giosi si conobbero, dopo essersi guardati a lungo dalle finestre del palazzo presso cui lei lavorava e lui era attendente di un generale che lì aveva la residenza. Il 14 settembre del 1963 decisero di convolare a nozze e di stabilire la loro vita comune a Modica. Giosi, infatti, pur essendo ischitano di origine, preferì la terra della giovane moglie. Per alcuni anni emigrati nel Nord Italia, lavorarono senza sosta per poter comprare una casa a Modica: poi finalmente il primo figlio, Sergio. A seguire Gianluca. Dopo 8 anni arrivò anche Claudio. La loro vita coniugale, fatta di semplicità, ha avuto sempre un punto saldo: la fede, che non è mai vacillata, neanche nei momenti di grande tristezza e sofferenza, come la dolorosa perdita del figlio maggiore, Sergio. Oggi Gina e Giosi sono nonni dei loro tre splendidi nipoti: Nicolò, Carlo e Manuel. Da allora sono passati ben 60 anni.

Sabato 16 settembre, presso la Chiesa S.S. Maria Assunta in Cielo a Marina di Modica, hanno rinnovato le loro promesse matrimoniali. Padre Gianni Roccasalvo, che ha officiato la messa, ha sottolineato che l’amore che li ha uniti per così tanto tempo affonda certamente le radici nella fede in Dio. Gli sposi, circondati dall’affetto dei parenti e degli amici, visibilmente emozionati, hanno riconfermato il loro Sì con convinzione. I festeggiamenti sono proseguiti in un noto locale del borgo marinaro. Nonna Gina ha commentato che ci vuole tanta forza di volontà per far durare un matrimonio, non è di certo una passeggiata e scherzando nonno Giosi ha aggiunto che ci vuole anche tanto coraggio. Auguri dai figli Gianluca con Antonella, Nicolò, Carlo e Manuel, da Claudio con Cristina.

