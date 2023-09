Carabinieri, Ispica. Deferito uomo per possesso di stupefacente

I Carabinieri di Modica, unitamente ai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, proseguendo l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di competenza, hanno deferito in stato di libertà un 42enne di Ispica, disoccupato e con precedenti specifici in materia. A seguito di perquisizione personale e domiciliare presso la propria abitazione, l’uomo è risultato in possesso di 54 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in dosi.

Nell’ambito dello stesso contesto operativo i militari operanti hanno provveduto a segnalare, per la violazione amministrativa commessa, all’Ufficio competente della Prefettura di Ragusa, un 40enne del posto, immune da precedenti di polizia, trovato in possesso di 10 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro da parte dei militari operanti. L’attività sintetizza l’incessante controllo del territorio posto in essere dalle varie articolazioni della Compagnia Carabinieri di Modica per il contrasto allo spaccio di sostanza stupefacenti.

Salva