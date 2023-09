Vittoria. Forti ritardi su Costituzione Fondo Straordinario

“I Fondi relativi al salario accessorio è l’argomento per il quale si torna a chiedere un confronto atteso che il 26 luglio scorso veniva espressamente richiesto di procedere immediatamente alla costituzione del FES e di procedere altresì alla ripartizione delle risorse tra i vari istituti contrattuali in contrattazione decentrata, evidenziando altresì la necessità di portare al tavolo della Delegazione Trattante la proposta di Contratto Decentrato purtroppo, ad oggi buona parte delle richieste avanzate non trova accoglimento ad eccezione della Costituzione del FES 2023.”

Ciò è quanto sostengono le RSU FP-CGIL, Giuseppe Salerno; Pinuccia Ravalli; Giovanni Raniolo; Maria Gabriella Punto; Nuccia Giudice; Giorgio Casa e il segretario generale della F.P. CGIL di Ragusa, Nunzio Fernandez.

In una nota inviata al sindaco di Vittoria Aiello, al segretario generale dell’Ente, dr.ssa Carugno e ai dirigenti di competenza si legge che: tra le richieste non riscontrate c’è anche quella della Costituzione del Fondo per lo straordinario circostanza davvero inopportuna se si considera che il bilancio è già stato approvato e in molti casi ancor prima della costituzione del Fondo, molti Dirigenti hanno già autorizzato le prestazioni rivestenti carattere di urgenza e ovviamente i lavoratori pur avendo svolto la prestazione attendono ancora il relativo pagamento. Non possiamo che registrare, si legge ancora nella nota, l’ennesimo ritardo verso le legittime aspettative economiche del Personale dipendente, che per quasi tutto il 2023, ha ricevuto esclusivamente le retribuzioni stipendiali, malgrado aver regolarmente erogato le prestazioni accessorie e pur avendo diritto al pagamento delle indennità previste dal contratto.

Occorre, a nostro avviso, un cambio di passo nelle politiche del Personale, troppi ritardi, poca attenzione verso i dipendenti, occorre maggiore considerazione delle pretese legittime del Personale, anche di quelle legate all’aspetto economico, ma anche sul versante buoni pasto mancano riscontri concreti. Anche sul versante dell’erogazione della performance i lavoratori aspettano l’erogazione del 2021, già liquidata, ma non pagata e quella del 2022, ancora da liquidare. Purtroppo, fino ad oggi, stante alle informazioni sindacali recapitate, sembrerebbe che le principali priorità dell’Ufficio sono rappresentate dalle continue variazioni al funzionigramma dell’Ente, dalle modifiche del RUOS e del fabbisogno del Personale, mentre tutto il resto può attendere.

Non vi è alcun dubbio, che già l’apertura del tavolo sindacale per la contrattazione decentrata, darebbe certamente un grande impulso alla situazione di stasi attuale, si potrebbe finalmente mettere mano alla stesura del nuovo contratto decentrato, si potrebbe procedere alla ripartizione delle risorse tra i vari istituti contrattuali sia quelli storicizzati, che i nuovi, previsti dall’ultimo CCNL, si potrebbe altresì dare riscontro alle attese dei lavoratori rimasti fuori dall’ultima progressione orizzontale, sarebbe possibile avviare le verticalizzazioni in deroga e ovviamente procedere alle liquidazioni delle indennità: Turnazione, Reperibilità, Condizioni di lavoro (Rischio disagio, maneggio valori), specifiche responsabilità, indennità di Funzione etc, purtroppo ad oggi non pagate.

Chiediamo priorità alla richiesta di confronto/contrattazione, conclude la nota, in delegazione trattante sulle argomentazioni esposte in nota, non escludendo in caso di ulteriori ritardi o assenza di riscontro di incrementare l’azione sindacale per dare voce ai tanti dipendenti che attendono in rispettoso silenzio i tempi non accettabili dell’Ente.

