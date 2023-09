Pozzallo. Altri 90.000 euro per efficientamento energetico

Aggiudicati i lavori per l’ammodernamento e l’efficientamento energetico dell’impianto della pubblica illuminazione in alcuni quartieri di Pozzallo. Le zone interessate sono quelle di Piazzale Italia, Piazza delle Rimembranze, Lungomare Pietrenere e di altre vie del centro abitato.

Continua l’impegno, con interventi annuali, dell’Amministrazione Comunale per la sicurezza dell’impianto della pubblica illuminazione, oltre che per il risparmio energetico, che incide in modo sempre più consistente sugli equilibri del bilancio comunale.

I lavori sono stati finanziati dal Governo Nazionale e affidati alla ditta Carmelo Di Raimondo di Modica che ha offerto il maggior ribasso (-36%).

L’Impresa aggiudicataria avrà 120 giorni di tempo per la conclusione dei lavori.

