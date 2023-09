Modica calcio. Ancora un arrivo in rossoblu. In attacco si aggiunge Manfrè

La rosa del Modica Calcio può da oggi vantare la presenza di Matteo Manfrè Cataldi. L’attaccante, ragusano, classe 1999 è il neoacquisto rossoblu che va ad ampliare l’organico a disposizione di mister Giancarlo Betta.

Matteo Manfrè arriva al Modica dopo aver vestito nell’ultima stagione la maglia del Ragusa Calcio, contribuendo alla salvezza della compagine iblea in serie D. Nella sua carriera, vanta le esperienze in serie D con le maglie di squadre blasonate quali Acireale, Sicula Leonzio, ACR Messina, Paternò oltre al Marina di Ragusa. Dopo una breve esperienza in Eccellenza col Siracusa, nel 2021 vola nel girone A della serie D dapprima difendendo i colori del Borgosesia e poi dell’Asti.

L’approdo al Modica Calcio segna però la chiusura di un cerchio dato che la carriera dell’attaccante era iniziata proprio a Modica con la maglia dell’Airone Calcio. “Non vedo l’ora di tornare in uno stadio, il “Vincenzo Barone” che da ragazzo mi ha regalato grandi emozioni – spiega Matteo Manfrè Cataldi -. Spero di riviverne di nuove ma per farlo serve dare il massimo e questo è il mio impegno sin da subito. Ho scelto Modica perché ho voluto aderire ad un progetto ma soprattutto perché conosco ed apprezzo la serietà di questa società. Spetta a me ed ai miei nuovi compagni non lesinare energie per raggiungere tutti gli obiettivi. Io sono pronto a fare la mia parte”.

