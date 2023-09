Scuola. Gianfranco Iacono eletto coordinatore della FGU iblea

Si è riunito ieri il Consiglio Provinciale della Federazione Gilda Unams di Ragusa, il sindacato ibleo che opera da anni nel mondo della scuola.

La convocazione si è resa necessaria a seguito delle dimissioni dall’incarico del coordinatore provinciale Vincenzo Gulino, appartenente all’ANPA. I presenti al Consiglio, presieduto dal vice coordinatore provinciale della FGU, Domenico Pisana, appartenente allo SNADIR, hanno ringraziato l’uscente Vincenzo Gulino per il lavoro svolto, apprezzandone l’impegno e la fattività , quindi proceduto all’elezione del nuovo coordinatore provinciale della Federazione nella persona del prof. Gianfranco Iacono, proposto dall’altro vice coordinatore della FUG nonché verbalizzante della seduta , Marilena Savarino, e appartenente alla Gilda Insegnanti.

Gianfranco Iacono nel suo intervento ha evidenziato, dopo aver ringraziato il Consiglio, la necessità di mettersi subito al lavoro per seguire tutte le procedure di inizio anno scolastico, il piano delle contrattazioni, le attività sindacali nell’ottica della tutela dei docenti e del personale Ata, e per la pianificazione di incontri e assemblee necessarie a rendere gli iscritti alla FGU partecipi della vita della scuola nella Provincia iblea.

