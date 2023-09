Base Nato di Comiso ospita una reunion

Quest’anno ricorre il 40° anniversario dalla installazione del sistema di difesa NATO “GLCM” (Ground Launcher Cruise Missils). Si svolgerà dal 15 al 18 settembre un raduno di persone rimaste legate sentimentalmente a quei luoghi. All’evento parteciperanno, accompagnati dalle rispettive famiglie, un nutrito gruppo di personale militare USA 120 (in congedo) che, appositamente, arriverà da oltre oceano, nonché Carabinieri in congedo e personale civile, che a qualsiasi titolo hanno operato nella ex Base NATO di Comiso nel periodo 1983-1991.

Tra il personale americano, ci sarà la presenza del primo Comandante Statunitense della Base, Col. Charlie Simpson, oltre ad alti Ufficiali dei Carabinieri (in congedo) che hanno comandato in quegli anni il Reparto Carabinieri dislocato all’interno della Base.

Lo spirito del raduno è sempre improntato al profondo sentimento di cameratismo e di amicizia che legano indissolubilmente a quei luoghi.

Il programma organizzativo prevede che i partecipanti si incontrino nella mattinata del 16 settembre presso l’ingresso della Base dove poseranno per la tradizionale foto-ricordo a sigillo dell’evento. Poi visita alla Base e di ciò che è rimasto di quei luoghi vissuti nel periodo. L’evento è stato organizzato nei minimi particolari da Rosalia Ciminella Caramanica, italo americana, e dal Maresciallo Giuseppe Roccasalva. La provincia di Ragusa per 3 giorni sarà luogo di memoria per tutti i partecipanti protagonisti del periodo che pose fine alla guerra fredda.

gianniarrabito©

