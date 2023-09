Modica. Giorgio Moncada è nuovo presidente Ascom

Giorgio Moncada è stato eletto all’unanimità nuovo presidente sezionale di Confcommercio Modica. Il suo nome circolava già da giorni e l’intero direttivo non ha avuto alcun dubbio nel fare confluire su di lui tutti i voti. Moncada è il direttore del centro commerciale Bruno Euronics. Personaggio ben voluto dai suoi dipendenti, apprezzato dalla categoria dei commercianti, stimato non solo a Modica. Professionista lungimirante, in passato ha avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo del Polocommerciale di Modica insieme al compianto Antonio Aurnia.

“Auguriamo a lui e ai vertici sezionali – dice Gianluca Manenti – un eccellente lavoro nella loro nuova carica”.

