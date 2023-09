Sono passate poche ore dall’annuncio fatto al G20 di Delhi del Presidente Lula da Silva nel quale rassicurava il presidente Vladimir Putin che assolutamente non sarebbe stato arrestato in Brasile se avesse partecipato al G20 in programma a Rio de Janeiro nel 2024. Oggi, si è precipitato a correggere l’annuncio, facendo un ridicolo dietrofront. “Sara la magistratura a stabilirlo” ha detto Lula. Non serve aggiungere altro.

Salva