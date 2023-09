Seduta a vuoto della Commissione Ambiente, Calabrese (PD Ragusa): “La maggioranza scricchiola già”

“È andata a vuoto l’odierna seduta della Commissione Ambiente del Comune di Ragusa che avrebbe dovuto discutere l’approvazione di un debito fuori bilancio di circa 11mila euro per un lavoro già eseguito sulla condotta fognaria di Marina di Ragusa. La maggioranza, che in commissione vanta sei consiglieri su otto, non è riuscita a garantire la completa presenza. Il Partito Democratico con il sottoscritto e il movimento Territorio con Angelo Laporta hanno abbandonato l’aula e la maggioranza è rimasta con soli quattro consiglieri, insufficienti a garantire il numero legale per lo svolgimento della seduta. Nonostante la vittoria con il 63% dei voti alle amministrative, nonostante aver conquistato 17 seggi su 24 con una coalizione che il sindaco definisce compatta e coesa, si fanno già sentire i primi problemi interni alla maggioranza. PD e Territorio non intendono essere stampelle di questa amministrazione, soprattutto in considerazione del fatto che il sindaco, giorno dopo giorno, dimostra sempre più d’essere intollerante nei confronti dell’atteggiamento propositivo della minoranza. La maggioranza che sostiene Cassì dimostri di saper rispettare l’impegno preso con la cittadinanza”.

Lo dichiara Peppe Calabrese, segretario cittadino e consigliere comunale del Partito Democratico al Consiglio comunale di Ragusa.

