Comiso. Rischio decurtazione Pnrr, convocata terza commissione

Il presidente della terza commissione consiliare permanente del Comune di Comiso, quella che si occupa di Lavori pubblici e Urbanistica, ha convocato per domani, martedì 12 settembre, alle 18,30, nell’aula consiliare del palazzo di Città, una riunione dell’organismo. “Ci occuperemo di affrontare – dice Gigi Bellassai – una serie di argomenti tra cui, quello più importante, è legato al monitoraggio sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche in corso di realizzazione e in fase di progettazione, appalto e avvio. E’ prevista l’audizione dell’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Cassibba, oltre a quella del responsabile tecnico, Nunzio Micieli. Una scelta che abbiamo ritenuto più che opportuna in un momento in cui si parla, con sempre maggiore insistenza, di tagli orizzontali dei fondi Pnrr. Quindi, vorremmo comprendere in che modo queste ventilate decurtazioni andranno a incidere sulle programmazioni già effettuate. Non vorremmo si corra il rischio di avere a che fare con altre incompiute che la nostra città non merita. E’ opportuno, quindi, che in commissione si possa ottenere la massima chiarezza a tal riguardo”.

Salva