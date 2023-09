Perdita finanziamenti al mercato di Vittoria, La Rosa: “Amministrazione faccia passo indietro”

“Rimaniamo delusi, anche se, a dire il vero, non ci aspettavamo risultati differenti da parte di questa amministrazione che dimostra, su ogni cosa, di essere ferma al palo. Riteniamo che tale esperienza sia al capolinea, che non abbia nulla da dare o aggiungere alla città”. E’ quanto afferma il presidente provinciale Mpsi, Andrea La Rosa, a proposito della situazione in cui versa il Comune di Vittoria non solo per quanto concerne i sette milioni di euro andati perduti per il progetto di social housing ma anche e soprattutto con riferimento ai finanziamenti Pnrr che non arriveranno per consentire di rilanciare il più possibile il mercato ortofrutticolo di Vittoria. “Scelte improvvide, assolutamente infelici – continua La Rosa – si ripercuotono sulla nostra città. Ci chiediamo: ma perché tutto questo? La domanda presentata in ritardo dal Comune di Vittoria grida vendetta perché non permetterà di incassare milioni di euro di fondi Pnrr che avrebbero consentito di migliorare il motore economico della città e dell’intero Sud est siciliano. Inoltre, è facile accorgersi come non ci sia alcuna programmazione e si ritardi sulla qualunque. Questa del mercato, però, è la ciliegina sulla torta, in negativo ovviamente, di un pessimo risultato che sarà la città a pagare, così come la sua economia, il mercato ortofrutticolo, gli operatori del settore, chi vi lavora e tutto il settore agricolo. Non avevamo bisogno di tutto questo. Avevamo bisogno di progetti seri che potessero rilanciare i gangli vitali della nostra realtà sociale. Ecco perché, alla luce di quanto si è verificato, ci aspettiamo un segnale di responsabilità, delle scuse alla città e, magari, con umiltà, un passo indietro per fare ritornare Vittoria al voto. Non ci sono dubbi. Questa città merita di più”.

Salva