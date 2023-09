Delegazione Italia Viva iblea alla scuola di formazione politica

Il gruppo di Italia Viva della provincia di Ragusa ha preso parte, nei giorni scorsi, alla Scuola di formazione politica che, tenutasi a Terrasini, nel Palermitano, e avente respiro nazionale, ha visto la presenza del leader Matteo Renzi. Sono state giornate intense di confronto e dialogo. Giornate piene di entusiasmo, dove ognuno dei partecipanti è tornato a casa con un bagaglio di conoscenze e di contatti. Diversi sono stati i temi su cui è stato possibile soffermarsi, dal cambiamento climatico alla politica estera, dalla violenza di genere alla sanità, dalle infrastrutture siciliane al turismo, dalle periferie all’attenzione verso gli enti locali insieme ai sindaci siciliani. E non a caso erano presenti il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, e il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto. “Noi giovani di Italia Viva – chiarisce la consigliera comunale di Vittoria, Sara Siggia – siamo fortunati ad aver avuto questa bellissima opportunità di partecipare; per questo voglio ringraziare Matteo Renzi alla luce dell’immenso impegno e dedizione che riserva ai giovani. Ringrazio anche tutti i nostri parlamentari perché si sono resi disponibili; per ultimo, ma non per importanza, vorrei ringraziare il nostro senatore siciliano Davide Faraone che, insieme a Renzi, hanno scelto come sito della scuola di formazione la nostra Sicilia. La nostra, lo sappiamo, è una regione che ami nonostante tutte le sue imperfezioni. Ma quando si incontra il calore della gente e la bellezza naturale dei paesaggi, allora si ha il dovere di fermarsi a riflettere sul perché lottiamo giorno dopo giorno per questa regione. Per la nostra terra”. Valentina Tagliarini, coordinatrice cittadina Italia Viva Vittoria, dal canto suo specifica: “Questa tre giorni di formazione politica, insieme a tanti big del Parlamento italiano, alla presenza di circa 500 ragazzi under 35 provenienti da tutta Italia e da buona parte della Ue, ha rappresentato un momento di confronto, dibattito e crescita personale che non ha precedenti. Una scuola in cui il senso di comunità, la voglia di buttare giù tante nuove idee, il confronto diretto con onorevoli, senatori e naturalmente il leader di Italia Viva Matteo Renzi, instancabile oratore, hanno primeggiato su tutto. Credo che questo rinnovato patto di fiducia tra generazioni diverse rappresenti il giusto punto di partenza verso riflessioni più profonde che ognuno dei partecipanti porterà sui territori di provenienza sviluppando un nuovo modo di fare politica, una politica consapevole, critica e soprattutto mai populistica”. La coordinatrice provinciale Iv Ragusa, Marianna Buscema, evidenzia: “Aver avuto in Sicilia la possibilità di ospitare la scuola di formazione è un riconoscimento al lavoro che il partito ha svolto e sta svolgendo in Sicilia. Sono certa che quanto costruito in questi giorni sarà molto utile per un impegno politico ancora più consapevole”. A conclusione della scuola di formazione si è tenuta un’assemblea regionale del partito a cui hanno partecipato anche i responsabili cittadini di Vittoria Marco Dezio e Roberto Di Bona.

Salva