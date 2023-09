Santa Croce vuol partire col piglio giusto contro il Real SR

Inizia il campionato di Eccellenza e il Santa Croce farà il suo esordio fra le mura amiche affrontando l’ostico Real Siracusa Belvedere. Per ironia del caso, come nella scorsa stagione, il Cigno inizierà il suo percorso in campionato contro i biancorossi aretusei e in casa del Cigno si spera fortemente in un esordio diverso da quello di un anno fa, quando a Siracusa i biancazzurri cedettero le armi dopo una gara sfortunata. Da allora ad oggi ne è passata tanta acqua sotto i ponti e, soprattutto è un Santa Croce diverso, con un nuovo organico e un nuovo tecnico. Proprio mister Angelo Galfano sarà un ex di questo incontro e conoscendo molto bene l’ambiente del Real Siracusa, ha intimato ai suoi giocatori a non sottovalutare l’incontro. Il primo turno di Coppa Italia, ha evidenziato valore degli avversari di domenica che hanno conquistato il passaggio del turno contro la forte Leonzio con due vittorie nette 82-0 in casa e 0-3 a Lentini). Il Santa Croce, invece, nel turno di Coppa è stato eliminato nettamente dal Modica, ma, la prestazione della gara di ritorno, nonostante la sconfitta, ha dato un certo ottimismo in vista della prima gara di campionato. Mister Galfano potrà finalmente contare su quasi tutto l’organico a sua disposizione (mancherà il solo Bellina per squalifica) e cercherà di sfruttare in pieno il vantaggio di giocare nel proprio terreno di gioco e davanti al proprio pubblico. Partire con il piede giusto già all’esordio in campionato, sarà importante per il morale e, soprattutto, servirà a incamerare punti per l’obiettivo stagionale.

La gara si giocherà domenica pomeriggio allo stadio “Kennedy” e avrà inizio alle ore 15.30. a dirigere la gara sarà il signor Alessio Marino della sezione di Acireale che sarà assistito dai signori Francesco Conti di Enna e dal signor Gabrielbattista Castilletti di Caltanissetta

