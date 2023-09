Ragusa in Movimento promuove un convegno sul Colonialismo

Si comincia a definire l’organizzazione dell’iniziativa promossa da Ragusa in Movimento in collaborazione con il museo civico L’Italia in Africa che segue al dibattito sviluppatosi nel corso dell’estate ormai prossima a chiudere i battenti. In particolare, venerdì 29 settembre sarà ospitato in città lo studioso Alberto Alpozzi che, nel pomeriggio, guiderà, assieme al curatore Mario Nobile, una visita al museo civico L’Italia in Africa, appuntamento aperto a tutti. Subito dopo, sulla stessa falsa riga, si terrà un convegno sul colonialismo in cui Alpozzi, oltre a presentare il suo ultimo libro, illustrerà alcuni aspetti di questa fase legata alla Storia d’Italia. “E’ una iniziativa di approfondimento – dice il presidente di Ragusa in Movimento, Mario Chiavola – che ci è venuta in mente per dare un calcio alle polemiche che si sono susseguite nel coso delle ultime settimane. E, non a caso, stiamo approfondendo con uno studioso che non ha bisogno di presentazioni visto che il suo curriculum parla per lui. Ci sono tutte le premesse, dunque, per fare un buon lavoro. E, anzi, invitiamo tutti a partecipare, senza nessuna preclusione o pregiudiziale, perché si possa anche portare avanti un’attività di confronto. E tutti sappiamo quanto sia importante, da questo punto di vista, potere ricevere le risposte più adeguate da parte di un attento conoscitore della materia”.

