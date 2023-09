FdI. “Persi finanziamenti Pnrr per il Mercato: Aiello sciagura per Vittoria”

La recente ordinanza del Tar Lazio certifica che la domanda del Comune di Vittoria per l’accesso ai fondi Pnrr è arrivata in ritardo, e quindi fuori dai termini. Un ricorso, quello dell’amministrazione Aiello, quindi non accolto e secondo i consiglieri di Fratelli d’Italia appone il sigillo all’ennesimo fallimento della giunta che perde un finanziamento nodale per il Mercato di Vittoria.

“L’amministrazione Aiello – dimostrando ancora una sua volta la sua incapacità – certifica di essere una vera e propria sciagura per la nostra comunità. Avevamo già avvisato – dicono i consiglieri comunali Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi e Valeria Zorzi – l’amministrazione lo scorso novembre della scadenza del bando Pnrr, investimento 2.1, per 150 milioni volto a finanziare i Mercati e la loro logistica”.

“Invece Aiello e i suoi – proseguono i consiglieri – hanno presentato la domanda fuori dai termini perdendo milioni di euro per la ristrutturazione, digitalizzazione e miglioramento di una struttura nodale per l’agricoltura come il Mercato Ortofrutticolo e il ricorso, respinto dal Tar, dimostra una gestione dilettantesca della cosa pubblica. A pagarne il prezzo sono i vittoriesi e il mondo agricolo”.

“Adesso Aiello – chiosa il gruppo consiliare con il coordinatore cittadino Giovanni Bongiorno – dovrebbe chiedere scusa ai vittoriesi per l’ennesima occasione persa e trarre le conseguenze di un disastro amministrativo senza precedenti con fondi persi per il Mercato, per il social housing, con avvisi di garanzia, ispezioni della Regione che certificano caos amministrativo e una maggioranza ormai dissolta”.

