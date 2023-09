Autogiro della provincia di Ragusa. Il programma dettagliato

Dettagliato il programma della 26esima edizione dell’Autogiro della provincia di Ragusa anche per dare modo ai numerosi appassionati di auto d’epoca di potere assistere al passaggio delle quattro ruote d’antan o di poterle ammirare più da vicino quando le stesse sono in sosta. In particolare, la partenza è prevista per domani, sabato 9 settembre, dalle 9 circa con il via che sarà dato dal ponte Nuovo di Ragusa mentre la prova di abilità si terrà nel piazzale 8 marzo (quello del mercato del mercoledì). Subito dopo il proseguimento verso Pozzallo e sosta delle auto in piazza Rimembranze, quindi nel cuore cittadino, a partire dalle 10 circa. Nel pomeriggio la carovana si sposterà a Ispica, al parco Forza, per una visita che sarà effettuata dagli equipaggi alle 16,30 circa. Dalle 17,30, quindi, sempre a Ispica, sosta in corso Umberto fino alle 18,30. Subito dopo, il rientro in hotel a Ragusa. A seguire, alle 21, prova speciale in viale Tenente Lena, sempre nel capoluogo ibleo. Domenica mattina, partenza alle 9 e prova di abilità dinanzi allo spiazzale del Centro commerciale ibleo. Subito dopo si procederà per la visita all’oleificio Cutrera in territorio di Chiaramonte e alle 12,30 trasferimento per il pranzo. Quindi, la conclusione della manifestazione.

Salva