Fondo per lo sviluppo. Olio Dop Monti iblei presenta progetto

È stato firmato dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, dopo l’intesa raggiunta in conferenza Stato Regioni lo scorso 12 luglio, lo schema di decreto recante interventi per la filiera agroalimentare dei prodotti Dop-Igp sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”.

Il provvedimento, per un importo complessivo pari a 25 milioni di euro, individua le modalità e i criteri di ripartizione del fondo individuato per finanziare le attività di promozione nazionale ed internazionale delle indicazioni geografiche. Possono beneficiare dell’intervento i 168 Consorzi di tutela delle Dop – Igp del settore agroalimentare legalmente riconosciuti. Il consorzio di tutela Olio dop monti iblei, con il presidente Giuseppe Arezzo e il tecnico agronomo Umberto Godano, sta realizzando un progetto ad hoc da presentare al ministero per promuovere il consorzio secondo le linee guida del decreto. “Si tratta di una grande opportunità – spiega il presidente Giuseppe Arezzo – che vogliamo assolutamente sfruttare. Risorse del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste che serviranno per promuovere il consorzio e le aziende in eventi e manifestazioni di carattere nazionale e internazionale. Tra gli obiettivi indicati dal decreto, la commercializzazione dei prodotti agroalimentari a marchio Dop, una migliore comunicazione sulla loro origine, caratteristiche e qualità e lo sviluppo della sostenibilità dei processi produttivi. Il nostro progetto sarà illustrato, come sempre, ai nostri consorziati, attraverso i nostri canali istituzionali”.

