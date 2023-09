Messico. Marcel Ebrard-Claudia Sheinbaum per presidenziali 2024

La coalizione di governo in Messico “Insieme facciamo la storia”, guidata dal partito del presidente Andrés Manuel López Obrador, annuncerà a breve il nome del suo candidato presidenziale per le elezioni generali del 2024. Attraverso un sondaggio, al quale hanno partecipato più di 12.000 persone, il movimento politico sceglierà il suo candidato in una lista di sei pretendenti alla presidenza. Secondo le proiezioni, l’ex ministro degli Esteri Marcel Ebrard e l’ex capo del governo di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, sarebbero in testa ai sondaggi. Tra gli altri in lizza ci sono: l’ex governatore del Chiapas, Manuel Velasco; l’ex ministro degli Interni, Adán Augusto López, e i parlamentari Gerardo Fernández Noroña e Ricardo Monreal. Il leader del Movimento di Rigenerazione Nazionale (Morena), Mario Delgado, ha riferito martedì che l’apertura delle urne è inizierà nel pomeriggio con gli scrutini che definiranno la candidatura presidenziale della coalizione filogovernativa. Dopo aver spiegato nel dettaglio le modalità di conteggio delle schede, Delgado ha spiegato che i risultati saranno annunciati ai sei candidati oggi mercoledì alle 17:00 ora locale e saranno resi pubblici il giorno dopo. Il 2 giugno 2024 i messicani si recheranno alle urne per eleggere il successore dell’ondivago discutibile presidente López Obrador per il mandato 2024-2030.

Salva