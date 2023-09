Giovedì presentazione del Ragusa Calcio alla città

Il Ragusa calcio presenterà giovedi alla città, con inizio alle 18,30, all’auditorium del Comune di Ragusa, in via on. Corrado Diquattro (zona artigianale Pippo Tumino) gli assetti societari, lo staff tecnico e l’organico della squadra per la stagione 2023-2024. A pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie D, che vedrà la formazione azzurra esordire domenica 10 settembre sul campo del Trapani, ci sarà l’opportunità di conoscere da vicino i componenti del nuovo gruppo sportivo guidato dal tecnico Giovanni Ignoffo. “Rispetto alla scorsa stagione – sottolinea il presidente Giacomo Puma – ci sono state e ci sono molte novità. Diciamo che le esperienze maturate durante lo scorso anno sportivo ci sono servite, e molto, per cui cercheremo di non ripetere gli stessi errori. Poi, sarà il campo ad emettere il verdetto ma diciamo che siamo molto fiduciosi sul gruppo che abbiamo formato e sulle risposte che potranno arrivare dallo stesso”. Anche il vicepresidente Emanuele Carnazza afferma che “questa nuova stagione costituisce una scommessa per tutti. Vogliamo riscattarci, in qualche modo, da quello che è accaduto nella precedente e abbiamo gettato le basi per un progetto molto serio e di grande prospettiva. Possiamo contare su uno staff tecnico che riteniamo di prim’ordine e riteniamo che questo sia l’elemento migliore che ci permetterà di guardare avanti con la piena consapevolezza dei nostri mezzi. Pensiamo di averlo già dimostrato in occasione delle gare di Coppa ed è chiaro che puntiamo ulteriormente a crescere. Intanto, invitiamo tutto il popolo azzurro a stringersi attorno alla squadra in occasione di questa presentazione che segnerà il via ufficiale della nuova stagione”.

