Nasce il Basket Scicli Meerkat. Coach è Sergio Trovato

Il Basket Scicli Meerkat è pronto per il campionato di Divisione Regionale 1.

La nuova società è nata da un’idea di tre appassionati, Paolo Ficili, Alfonso Cannata e Fabrizio Lonatica, che hanno messo insieme risorse e professionalità per arricchire il panorama sportivo sciclitano.

Il Basket Scicli Meerkat si muove, peraltro, sulla scia della storica U.S.D.Ciavorella, con la cui dirigenza ha trovato un ampio rapporto di collaborazione.

Il progetto del nuovo sodalizio, nato dall’entusiasmo dei tre fondatori, punta ad aprire spazi per gli atleti locali più giovani e per quanti hanno voglia di mettersi in gioco.

Il club sciclitano può contare su basi solide dal punto di vista finanziario nonché su un roster praticamente al completo, capace di ben figurare in un campionato quale la Divisone Regionale 1.