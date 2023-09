Ragusa. Giovanni Ronchi nuovo comandante Compagnia Carabinieri

Giovanni Ronchi è il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Ragusa. Arriva da Alba, in provincia di Cuneo, dove è stato al comando della Compagnia., ha 34 anni ed è nativo di Treviglio in provincia di Bergamo. Da 14anni nell’Arma dei Carabinieri, è stato anche in Campania, a Giugliano al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile locale. Fra il 2016 e il 2017, ha trascorso 7 mesi in Kosovo, distaccato al comando di un plotone delle forze dell’Arma operanti in missione di tutela dell’ordine pubblico. Prende il posto del capitano Stefano Borghetto.

