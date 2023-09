Giro di parroci. Nuove nomine anche nella Diocesi di Ragusa

Dopo i cambi nella Diocesi di Noto, anche il Vescovo della Diocesi di Ragusa, Monsignor Giuseppe La Placa, mette mano al suo organigramma con nomine, avvicendamenti e spostamenti , , ha deciso di effettuare alcuni cambiamenti.

Il provvedimento dell’alto prelato prevede la nomina di Don Giuseppe Iacono Jr a capo della parrocchia S. Giovanni Maria Vianney a Ragusa e collaborerà nella parrocchia Maria SS. Nunziata sempre a Ragusa. Don Giovanni Mandarà collaborerà a Santa Croce Camerina. Il sac. Salvatore Puglisi collaborerà nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ragusa.

Fra’ Salvatore Frasca andrà ad Acate per sotituirà Don Vincenzo Guastella in partenza per Roma dove andrà a studiare Teologia morale. Nuovo Assetto della Parrocchia San Luigi Gonzaga a Ragusa: Dopo un processo di discernimento, si è deciso di riassegnare alcune aree territoriali tra parrocchie. La parrocchia Preziosissimo Sangue di N.S.G.C. gestirà il territorio a sinistra del Viale delle Americhe, mentre quello a destra, compreso l’edificio della chiesa parrocchiale, passerà alla parrocchia S. Pio X. Il parroco di S. Pio X sarà anche nominato parroco della parrocchia S. Luigi Gonzaga.

Salva