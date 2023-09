Modica. Venerdì versione dialettale de “Il malato immaginario” di Molière a chiudere “InTeatroAperto”

Si chiuderà con la rivisitazione di classico del teatro la quarta stagione di “InTeatroAperto”, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Venerdì 8 settembre alle ore 21 presso l’anfiteatro Lorenzo La Monica – San Giuseppe U Timpuni, l’amata e famosa opera di Molière “Il malato immaginario” verrà proposta in veste inedita, una rilettura in chiave siciliana con la sapiente regia di Giuseppe Ferlito, l’adattamento firmato dal grande Pippo Pattavina, la riduzione e la versione dialettale curate da Salvo Giorgio. Una reinterpretazione molto divertente che vede protagonisti i bravi attori della Compagnia Teatro del Pero di Comiso. Una riscrittura che non soltanto aggiunge un tocco di originalità linguistica, ma che offre anche l’opportunità di esplorare il testo in una luce nuova. La commedia scritta dal drammaturgo francese Molière nel lontano 1673 è intramontabile e sempre attuale, ed il suo impatto comico è travolgente. “Il malato immaginario” presenta le disavventure di Argante, un ricco ipocondriaco che passa gran parte del suo tempo a cercare di convincere sé stesso e gli altri della gravità delle sue malattie immaginarie. La sua figura è attorniata da una serie di personaggi che tra purghe, clisteri e salassi, cercano di approfittarsi dei suoi timori. Medici improbabili, una moglie avida, una figlia devota che però si oppone al suo desiderio di vederla moglie di un medico. Le dinamiche familiari, le idiosincrasie umane e la salute sono argomenti che tra comicità e riflessione l’autore ha usato per denunciare la società del suo tempo. Una farsa intrisa di realismo che, ieri come oggi, offre esilaranti momenti di ilarità, e che grazie alla nuova messinscena in dialetto siciliano mostrerà una comicità senza eguali. “Questa stagione estiva ci ha regalato moltissime soddisfazioni – commenta il sovrintendente Tonino Cannata – artisti importanti hanno calcato la terra modicana e l’arte, la cultura e la bellezza sono state sempre protagoniste. A nomi di rilevanza internazionale hanno fatto eco talenti della nostra terra, e anche per questa edizione grande importanza è stata data alle compagnie teatrali locali che hanno divertito il numeroso pubblico. E proprio la Compagnia Teatro del Pero di Comiso sarà protagonista di questo ultimo imperdibile appuntamento, con un’opera che tra innovazione e tradizione offrirà un’esperienza teatrale unica”. La Compagnia Teatro del Pero di Comiso da venti anni mette in scena lavori di qualità e questa estate, proprio con “Il malato Immaginario” di Moliere, ha ricevuto diversi riconoscimenti. In scena ci saranno gli attori Salvo Purromuto, Grazia Floridia, Annalisa Ferlisi, Lorena Pelligra, Alessandro Campo, Marco Comitini, Beppe Belluardo, Maurizio Grazioso, Salvo Giorgio. Tecnico del suono Lorenzo Manganaro; musiche Salvo Giorgio; costumi Liliana Stimolo. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online all’indirizzo: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/il-malato-immaginario-modica

