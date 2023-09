Modica Alta. Grande successo per i “Millewatt” sulla scalinata di San Giovanni

Non è stato il nostro successo ma il successo di tutta Modica Alta, e non solo, che ancora una volta ha risposto con grande entusiasmo al nostro invito” Così il gruppo di MoMa Event, il movimento per Modica Alta, che ha lo scopo di valorizzare la parte più caratteristica e storica della città, ha commentato il grande successo del concerto dei Millewatt “Tribute band 883 e Max Pezzali” che si è tenuto ieri sera sulla Scalinata di San Giovanni. Una scalinata stracolma di gente, famiglie, giovani e meno giovani che, non hanno voluto perdere l’occasione di far parte di un evento che resterà nella storia di Modica Alta, per il numero di presenze ma soprattutto per il grande coinvolgimento del pubblico che è stato protagonista indiscusso di una serata magica, dove tutti hanno cantato e ballato grazie alla straordinaria bravura della band dei Millewatt e del suo frontman Alessio Di Franco, che è riuscito, per oltre due ore, a coinvolgere tutti trasformando un semplice concerto in una grande festa “Grazie a tutti gli sponsor che ancora una volta hanno creduto nel nostro progetto permettendoci di regalare a Modica Alta una serata indimenticabile. Non ci fermiamo qui, questo è solo l’inizio. Abbiamo tante altre idee da realizzare perché crediamo fortemente che basta poco per portare gente a Modica Alta. Noi ci siamo riusciti e desideriamo continuare a farlo con il sostegno di tutti coloro che, come noi, amano questa parte della città in cui siamo cresciuti e in cui abbiamo scelto di vivere e di crescere i nostri figli” Intanto il gruppo MoMa Event è già a lavoro per organizzare ad Ottobre, un altro evento. Ma non solo, ci sono tante idee che attendono solo di essere concretizzate. “Vi invitiamo a seguire la nostra pagina ufficiale MoMa Event per restare sempre aggiornati sulle varie iniziative che faremo e che coinvolgeranno tutta Modica Alta. Ci stiamo già preparando per il prossimo evento che si terrà nel quartiere di Santa Teresa e che questa volta coinvolgerà i bambini e gli anziani perché tutti sono parte integrante della città”

Salva