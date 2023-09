Oggi ultimo appuntamento con la Sagra del pesce di Pozzallo

Continua, e si conclude oggi, la tradizionale Sagra del pesce di Pozzallo che, dopo l’inaugurazione di venerdì pomeriggio, con il sindaco Roberto Ammatuna, accompagnato dal vice Raffaele Monte e da tutti i componenti della Giunta oltre che dai consiglieri comunali, si avvia a fare registrare una consistente presenza di pubblico anche alla luce dell’iniziativa di richiamo in programma stasera, vale a dire il Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri show, un appuntamento che, come sempre, riesce a calamitare l’attenzione dei presenti. In più anche oggi ci sarà, in qualità di special guest, Mauro Miclini direttamente da Radio Deejay. E, ovviamente, in primo piano anche la degustazione di pesce grazie allo street food che i presenti hanno dimostrato di apprezzare in maniera particolare. “Il folklore, la tradizione e l’innovazione – chiarisce il primo cittadino – rappresentano i punti di forza di questa edizione, la 54esima, su cui nessuno avrebbe scommesso nulla. E, invece, è fin troppo evidente che, anche in questo periodo di inizio settembre, ci sono molte persone che hanno voglia di chiudere l’estate nella maniera migliore e noi abbiamo offerto loro l’occasione più propizia di farlo”. E il vicesindaco Monte aggiunge: “Sono stati tre giorni molto intensi che ci consentono, ancora una volta, di evidenziare le peculiarità turistiche della nostra città che, ovviamente, dobbiamo pensare a potenziare ma questi risultati già dicono molto sulle capacità insite nella nostra Pozzallo e sul richiamo che la Sagra del pesce continua ad esercitare. Un’edizione dedicata a tutti i pozzallesi nel mondo ed ai nostri marittimi. In loro onore è stata riprodotta, in Piazza delle Rimembranze, suscitando tanta emozione, il suono della sirena delle navi quando lasciano il porto”. Anche ieri numerose presenze a testimonianza del fatto che le scelte compiute sono andate nella direzione giusta.

Salva