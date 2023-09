Gran Baliato: incontro tra vetero cattolici, luterani e anglicani

I vescovi Roald Flemestad, Ottar Mikael Myrseth e Kevin Francis Donlon, membri dell’Ordine Militare e Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme, hanno partecipato a Gram, in Norvegia, alla riunione per il dialogo ecumenico tra vetero-cattolici, luterani scandinavi ed anglicani. A loro si è unito per questo incontro speciale il vescovo Peter Joh della diocesi anglicana di Malek in Sud Sudan, Segretario della Camera dei Vescovi di quella Provincia. Significative conversazioni teologiche sono state tenute sul ministero sacramentale e sulla pratica ecumenica.

Salva