Basket. La Virtus Ragusa sfida Milazzo in amichevole

Primo test pre-campionato per la Virtus Ragusa di basket che sabato pomeriggio, al PalaCus di Catania, affronta l’Asd Svincolati Milazzo. Palla a due alle 17.30. La squadra di coach Recupido, a dieci giorni dall’inizio della preparazione, misura la propria condizione contro una delle dirette concorrenti nel prossimo campionato di Serie B Interregionale. La Virtus arriva all’appuntamento senza troppe pretese dal punto di vista tecnico e con un carico di lavoro – fisico e atletico – non indifferente alle spalle.

Nelle prime due settimane il gruppo, seguito dallo staff tecnico e dei preparatori, ha alternato doppie sedute d’allenamento. “Vogliamo rompere il ghiaccio e per farlo abbiamo bisogno di giocare insieme – esordisce il preparatore atletico Lia Valerio -. Alla prima amichevole c’è tanta frenesia e subentra il fiatone quasi subito perché manca il ritmo. Ne siamo consapevoli, ma abbiamo bisogno di scontrarci con la realtà del campo. Veniamo da due settimane molto impegnative”.

La squadra, cambiata quasi per metà, metterà in mostra i nuovi arrivi Brown (a regime solo da quattro giorni), Cioppa, Piscetta e Vavoli. “C’è un bel nucleo dell’anno scorso – spiega Valerio – ma ci sono anche parecchi giocatori nuovi. La sinergia si trova giocando. Il nostro obiettivo è alzare l’asticella a livello di mentalità e competere sul lungo periodo. E’ importante iniziare bene, ma soprattutto finire bene ed essere al top quando conta, cioè nei mesi di aprile, maggio e giugno. Con questa formula del girone a dodici squadre non c’è molta letteratura. Quindi stiamo programmando per arrivare più leggeri in certe fasi della stagione, indipendentemente dalle squadre che affronteremo”.

Dopo la sfida con Milazzo, i giocatori godranno di un giorno di riposo. Torneranno in palestra all’inizio della prossima settimana per preparare la Coppa Sicilia. Ragusa è inserita nel girone D: esordio sabato 9 a Comiso, sul campo dell’Olympia; venerdì 15, al PalaPadua, andrà in scena la sfida contro il Basket School Gela. La vincente del raggruppamento affronterà la prima classificata del girone C, che comprende Panormus, Cus Palermo e Capo d’Orlando. Le Final Four sono in programma il 23 e 24 settembre a Catania.

