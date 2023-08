Ragusa Calcio formalizza ingaggio col difensore esterno Camiolo

Il Ragusa calcio formalizza un altro ingaggio, sul fronte under, prima del match di domenica in Coppa con il Siracusa al De Simone. Si tratta di Riccardo Camiolo, difensore esterno, classe 2005, originario di Palermo, proveniente dalla Gelbison in Lega Pro dove, nella scorsa stagione, ha giocato con la formazione Primavera. Cresciuto nel capoluogo siciliano tra le file della Scuola Calcio Sicilia, annovera, nel suo curriculum, una stagione anche nelle giovanili della Reggina. Per lui, la prima esperienza in una squadra Senior. “E sono molto contento di farla qui a Ragusa, e per questo ringrazio la società e lo staff tecnico che mi ha dato questa opportunità – chiarisce Camiolo – perché il progetto di cui ho preso atto è davvero molto stimolante e, anche alla luce della qualità dei calciatori che formano la rosa, sono certo che ci toglieremo molte soddisfazioni. Il mister Ignoffo si è dimostrato alquanto disponibile nell’accompagnarci in questa primissima fase della stagione e sono convinto che ci sono tutte le premesse per riuscire a fare molto bene. Ai tifosi dico che ce la metteremo tutta per fare brillare il più possibile il nome del Ragusa calcio, sudando la maglia com’è giusto che sia”.

