Comiso. 70.000 euro per pulizia e mappature delle caditoie

Operazioni di pulizia e mappatura di tutte le caditoie del territorio comunale di Comiso e interventi straordinari di pulizia e rispristino della funzionalità idraulica del fiume Ippari, da contrada Crocilla fino alla via Caduti di Nassiryia. “Interventi imponenti in previsione della stagione delle piogge”. A dichiararlo è l’assessore all’ambiente, Giuseppe Alfano.

“Sono già iniziati da venerdì 25 agosto – spiega Alfano – gli interventi di pulizia di tutte le caditoie in previsione dell’arrivo usuale in questa stagione, di forti piogge. Un lavoro che è anche preventivo per la stagione invernale. Le esondazioni di quest’anno e i danni arrecati a febbraio, ci hanno fatto capire maggiormente che non possiamo farci trovare impreparati davanti a condizioni meteo che ormai, stanno diventando frequenti. Al contempo – ancora l’assessore all’ambiente- faremo una dettagliata mappatura delle caditorie, lavoro mai effettuato in precedenza, su tutto il territorio comunale di Comiso e Pedalino. La pulizia è iniziata dalle strade più interessate dall’alluvione del 10 febbraio di quest’anno, afferenti all’alveo dell’Ippari e di corso Ho Chi Min. Inoltre – continua Giuseppe Alfano – grazie ad un progetto finanziato dalla Regione Siciliana, dipartimento Autorità di bacino che ha emesso un decreto, il numero 428 del 2023 notificatoci il 7 luglio, abbiamo proceduto ad effettuare una gara informale per i lavori straordinari di pulitura e ripristino della funzionalità idraulica del fiume Ippari, nel tratto che va da contrada Crocilla a via Caduti di Nassiryia per un totale di circa 70 mila euro. I lavori cominceranno lunedì 28 agosto e saranno effettuati dalla ditta Alma Group s.r.l di Modica”.

