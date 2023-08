India. Pubblicate le prime immagini dello sbarco sulla luna

(gr) L’Ente indiano per la ricerca spaziale (ISRO) ha pubblicato oggi le prime immagini dello stato di avanzamento della missione spaziale Chandrayaan-3 sulla superficie lunare. Tra le immagini pubblicate ci sono i primi passi del suo esploratore dopo l’atterraggio sul polo sud della Luna. “Ti spio”, ha scritto l’ISRO in un messaggio che accompagna le immagini della missione, dove si osserva chiaramente l’atterraggio sulla superficie lunare. L’agenzia spaziale indiana ha anche pubblicato un video del rover Pragyaan sulla Luna in cui mostra la discesa del lander Vikram che inizia il suo viaggio sulla superficie lunare. Il rover Pragyaan è un robot a sei ruote che raccoglierà informazioni e immagini del suolo lunare da inviare sulla Terra. Aiuterà anche a studiare la composizione della superficie lunare utilizzando raggi X e laser. Il modulo Vikram dispone di quattro strumenti scientifici o payload per analizzare l’attività sismica della Luna, studiare il flusso di calore e la densità del plasma in prossimità della superficie e consentirà di misurare con maggiore precisione la distanza tra la Terra e la Luna. Entrambi i dispositivi invieranno dati all’ISRO per 14 giorni terrestri, equivalenti a un giorno di luce sulla Luna, poiché sia ​​il rover che il modulo dipendono dalla luce solare per funzionare. Lo sbarco della missione Chandrayaan-3 ha reso l’India la quarta nazione a sbarcare sulla Luna, insieme a Stati Uniti, Russia e Cina, e la prima ad atterrare sul polo sud.

Salva