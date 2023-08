Niger. Burkina Faso e Mali autorizzate dal governo a intervenire

(gr) La giunta militare del Niger ha autorizzato le forze armate del Burkina Faso e del Mali a intervenire in caso di attacco armato sul proprio territorio. I ministri degli Esteri del Burkina Faso e del Mali, Olivia Rouamba e Abdoulaye Diop, sono stati ricevuti nella capitale nigerina Niamey, dal leader della giunta militare, il generale Abdourahamane Tiani. Secondo il Ministero degli Esteri nigerino, durante l’incontro sono stati firmati ordini che autorizzano le forze di difesa e di sicurezza del Burkina Faso e del Mali ad intervenire in Niger in caso di aggressione o di intervento militare straniero. Entrambi i paesi africani confinanti con il Niger hanno espresso la loro solidarietà alla giunta militare di fronte alla minaccia di intervento militare avanzata dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS). Burkina Faso e Mali hanno avvertito che un intervento militare in Niger sarebbe interpretato come “una dichiarazione di guerra”. Per ora, i paesi dell’ECOWAS stanno dando priorità alla risoluzione diplomatica per ripristinare l’ordine costituzionale nel paese africano, ma senza escludere l’intervento armato.

