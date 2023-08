Il sindaco di Acate Gianfranco Fidone è intervenuto sulle recenti manifestazioni riguardanti la sanità del territorio.

“Le proteste per chiedere una sanità migliore nella vicina Vittoria – dice Fidone – toccano anche il territorio di Acate. Il tema è delicato perché si parla della salute dei cittadini e sono e sarò sempre il primo a fare sentire la mia voce in rappresentanza degli acatesi in tutti i tavoli. Una voce che deve essere netta e decisa ma che non sarà mai fuori dalla misura istituzionale”.

“Credo che le battaglie – continua – per essere efficaci e concrete debbano seguire i canali istituzionali e la volontà di dialogo, senza contrapposizioni e senza demagogia. La strada per chiedere risposte è sempre quella del confronto e non dello scontro frontale con le istituzioni. Se la strada intrapresa è quest’ultima io sarò sempre disponibile a fare battaglie comuni. Ma se le premesse sono quelle delle allusioni e delle dichiarazioni fuori dalle righe sono convinto che la battaglia non sarà vincente. Io convintamente, con garbo istituzionale, porterò le istanze del territorio, che va dall’Ippari al Dirillo, nelle sedi opportune con fermezza e pretendendo rispetto per i cittadini”.

