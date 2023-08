Il Cineplex di Ragusa sarà riaperto

Due milioni di euro per riqualificare e ammodernare il vecchio Cineplex. E’ la somma dell’investimento che la catena Madison Cinema sta operando su Ragusa. I lavori sono iniziati i primi giorni di giugno e si conta di terminarli prima di Natale. Sarà realizzato un restyling intero delle vecchie sale e ne sarà progettata una totalmente nuova con uno schermo di diciotto metri per otto. Questa sala avrà 302 posti, tutti con poltrone reclinabili. All’interno della struttura verrà allestito anche un ristorante, con un’impostazione tale da poter trasformare lo spazio in discoteca.

Chiara Borzì(qds)

Salva