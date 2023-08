Basket. Olympia Comiso, torna Lena, confermato Ballarò

Prosegue il lavoro della dirigenza Olympia per completare il roster della nuova stagione. Un auspicato e gradito ritorno in casa biancazzurra per un forte atleta comisano. Rientra nella squadra per la stagione 2023/24 il classe 1996 Mattia Lena, ragazzo cresciuto nelle giovanili che ha disputato tanti campionati con la casacca comisana. Alto 1,92 fa della prestanza fisica e della sua precisione al tiro le sue armi migliori. Purtroppo in passato alcuni infortuni hanno condizionato il suo rendimento e la sua crescita cestistica. Ha saltato qualche stagione ma ha ripreso continuità e fiducia a Santa Croce Camerina, ben assistito da coach Giancarlo Distefano, negli ultimi due campionati di serie D dove è sempre risultato fra i migliori realizzatori del team.

Ora ha l’occasione di rimettersi in gioco in un campionato prestigioso quale quello della C Unica Sicilia e Calabria. Forte di una ritrovata verve agonistica, ha voglia di tornare pienamente in forma e di dimostrare che questi palcoscenici non gli sono preclusi. I tecnici Farruggio e D’Iapico si attendono un contributo valido dal giocatore, da loro ben conosciuto e costantemente monitorato anche quando è stato fuori da Comiso. Mattia gioca prevalentemente da ala ma può rivestire in qualche occasione pure il ruolo di ala forte.

Nel dare il bentornato nella sua casa cestistica a Mattia Lena, la dirigenza ha nel contempo confermato la presenza nel roster di un altro giocatore tesserato Olympia: trattasi del vittoriese Francesco Ballarò, guardia classe ‘97, distintosi per l’impegno profuso nella scorsa stagione a favore della squadra nel percorso che ha portato alla vittoria del campionato di Serie C Silver.

Intanto la società saluta con dispiacere Francesco “Ciccio” Costanzo, che ha dovuto lasciare Comiso per motivi di studio, ringraziandolo per il contributo importante che ha dato alla squadra e augurandogli di poter raggiungere con successo i propri obiettivi universitari, precisando che non si tratta di un addio ma solo di un arrivederci. L’Olympia è casa sua, dove è cresciuto cestisticamente, e attenderà il suo ritorno.

