Zona Alcerito a Vittoria avvolta dalle fiamme

Nuovo incendio a Vittoria. Stavolta ad essere avvolta dalle fiamme è la zona di Alcerito. Un vasto rogo è divampato lungo la strada provinciale 16, il fumo ha invaso le carreggiate provocando già due incidenti. Decine le chiamate ai vigili del fuoco, che stanno intervenendo insieme alla forestale per cercare di circoscrivere le fiamme.

Due automobilisti hanno perso il controllo dei mezzi per la scarsa visibilità e non è escluso che l’area venga chiusa fino a quando l’incendio non sarà del tutto spento. A Vittoria quello dei roghi è un incubo senza fine: martedì le fiamme che hanno avuto origine nella Valle dell’Ippari si sono diffuse nel giro di pochi minuti fino a minacciare il vicino ospedale Guzzardi. In questo caso, oltre alle squadre via terra è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei.

Salva